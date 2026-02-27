Anthropic отказалась снять ограничения на использование ее ИИ-инструментов Пентагоном

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап Anthropic отказался идти на уступки министерству обороны США, требующему от компании снятия всех ограничений на использование ее технологий военными.

Ранее на этой неделе глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил главному исполнительному директору Anthropic Дарио Амодею задействовать Закон об оборонном производстве (Defense Production Act), чтобы обязать компанию согласиться с правом военных использовать ее технологии во всех законных случаях. Хегсет также угрожает признать Anthropic ненадежным поставщиком, что ограничит ее возможности в сотрудничестве с другими государственными подрядчиками.

Глава Пентагона дал компании время до 17:01 по Вашингтону в пятницу (01:01 по московскому времени субботы), чтобы пойти на соглашение с ведомством, сообщила The Wall Street Journal.

Anthropic отказалась принять эти условия, компания не разрешает использовать свои ИИ-модели Claude в сценариях, связанных с массовым наблюдением внутри страны или автономными системами вооружения.

Амодей дал понять в четверг, что компания сохраняет "красные линии", а требования Пентагона фактически требуют их отмены.

В формулировках последнего контракта, полученного компанией от Пентагона, "практически нет прогресса в плане предотвращения использования Claude для массового наблюдения за американцами или в полностью автономных системах вооружения", отметил Амодей.

"Новые формулировки, представленные как компромисс, сопровождаются юридическими оговорками, которые позволят Пентагону игнорировать защитные меры по своему усмотрению", - заявил он.

Конфликт Anthropic с Пентагоном обострился после того, как ее сотрудник спросил коллегу в партнерской компании Palantir Technologies, использовалась ли модель Claude в операции по захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет WSJ. Представители Пентагона узнали об этом и расценили вопрос как угрозу праву военных использовать ИИ по своему усмотрению.

Anthropic была единственной компанией, получившей разрешение на использование ее систем в засекреченных средах до того, как ведомство одобрило для этих целей компанию Илона Маска xAI. Последняя дала разрешение военным использовать ее ИИ-инструменты во всех законных сценариях.