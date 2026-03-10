ИИ-стартап Anthropic подал в суд на Пентагон

37 ИИ-специалистов из конкурирующих OpenAI и Google, направили в суд заявление о поддержке Anthropic

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ИИ-стартап Anthropic подал судебный иск к Пентагону и главе ведомства Питу Хегсету, оспорив его решение включить компанию в список ненадежных поставщиков.

Anthropic разошлась во мнениях с американскими властями по вопросу о том, как ее технологии могут использоваться военными. Компания отказалась выполнить требование Пентагона отменить все ограничения на использование ее технологий военными.

В конце февраля президент США Дональд Трамп объявил, что федеральное правительство прекращает работать с Anthropic и вносит ее в разряд поставщиков, представляющих "риск для американских цепочек безопасности". Вслед за этим Пентагон официально включил стартап в список ненадежных поставщиков. Это решение ставит под угрозу контракт компании с ведомством на сумму $200 млн и запрещает государственным подрядчикам использовать ее технологии в проектах, связанных с вооруженными силами США.

В Anthropic считают, что, приняв такое решение, власти США вышли за пределы своих законных полномочий.

"Ответчики пытаются уничтожить экономическую ценность, созданную одной из самых быстрорастущих частных компаний в мире, которая является лидером в ответственном развитии новой технологии, имеющей критически важное значение для нашей страны", - говорится в иске Anthropic, поданном в окружной суд Северного округа Калифорнии.

ИИ-стартап просит суд признать действия администрации Трампа незаконными, отмечая, что это дело имеет важное значение для других компаний, которые также могут расходиться во мнениях с государством.

Вскоре после того, как Anthropic подала судебный иск, 37 ИИ-специалистов из конкурирующих OpenAI и Google, направили в суд заявление, поддержав компанию.

"Если этому позволить продолжаться, попытка наказать одну из ведущих американских компаний в области ИИ неизбежно будет иметь последствия для промышленной и научной конкурентоспособности США в сфере ИИ и за ее пределами", - говорится в заявлении.