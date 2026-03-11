У Макрона нет достоверной информации о минировании Ираном Ормузского пролива

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не располагает подтверждением того, что иранцы устанавливают мины в Ормузском проливе, сообщил BFMTV. Он сказал об этом после видеоконференции лидеров стран G7.

По словам президента, у него "нет подтверждения ни от партнерских служб, ни от наших собственных разведывательных служб" использования Ираном морских мин в Ормузском проливе. Он добавил, что это был бы чреватый последствиями выбор для Тегерана.

Посвященное событиям на Ближнем Востоке онлайн-совещание руководителей государств G7 состоялось по инициативе Макрона, Франция сейчас председательствует в "Большой семерке". Главными темами обсуждения были влияние кризиса на Ближнем Востоке на энергетический рынок и рост цен на энергоносители и координация мер реагирования стран G7.