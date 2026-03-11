Поиск

Премьер-министр Франции предостерег бизнес от завышения цен на топливо на фоне кризиса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню на заседании правительства предостерег игроков топливного рынка от любого завышения цен в контексте текущего энергетического кризиса, передает BFMTV.

"Раз уж цены так быстро выросли, будучи переложенными импортерами топлива на бюджеты потребителей, то цены должны так же быстро понизиться. Никто впоследствии не поймет, если такое повышение окажется более быстрым, чем снижение цен в дальнейшем", - заявил он.

При этом Лекорню призвал к "особой бдительности" в отношении динамики цен на заправках". Он также подчеркнул необходимость избегать любых спекуляций или злоупотреблений в условиях напряженности на рынке.

"Никто не должен наживаться на этом кризисе", - подчеркнул он.

Правительство намерено также гарантировать, что потребители не пострадают от необоснованного повышения цен, и Лекорню поручил соответствующим министрам изучить несколько возможных вариантов действий. К ним относятся регулирующие меры по "ограничению прибыли" и "механизмы для сглаживания повышения и понижения цен на топливо". Цель состоит в том, чтобы избежать чрезмерно резких ценовых колебаний для автомобилистов, сохраняя при этом баланс спроса и предложения, сообщает BFMTV.

Государственный контроль будет действовать для обеспечения прозрачности цен и соблюдения правил конкуренции, и такие проверки уже принесли результаты.

Также французское правительство призвало дать международный ответ на кризис. Речь, в частности, о поддержке инициатив, направленных на обеспечение поставок, включая возобновление судоходства в Ормузском пролива, и скоординированное использование стратегических резервов на международном уровне.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Правительство Франция Себастьен Лекорню Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

 Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

 Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов

В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

 Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 629 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8626 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });