Премьер-министр Франции предостерег бизнес от завышения цен на топливо на фоне кризиса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню на заседании правительства предостерег игроков топливного рынка от любого завышения цен в контексте текущего энергетического кризиса, передает BFMTV.

"Раз уж цены так быстро выросли, будучи переложенными импортерами топлива на бюджеты потребителей, то цены должны так же быстро понизиться. Никто впоследствии не поймет, если такое повышение окажется более быстрым, чем снижение цен в дальнейшем", - заявил он.

При этом Лекорню призвал к "особой бдительности" в отношении динамики цен на заправках". Он также подчеркнул необходимость избегать любых спекуляций или злоупотреблений в условиях напряженности на рынке.

"Никто не должен наживаться на этом кризисе", - подчеркнул он.

Правительство намерено также гарантировать, что потребители не пострадают от необоснованного повышения цен, и Лекорню поручил соответствующим министрам изучить несколько возможных вариантов действий. К ним относятся регулирующие меры по "ограничению прибыли" и "механизмы для сглаживания повышения и понижения цен на топливо". Цель состоит в том, чтобы избежать чрезмерно резких ценовых колебаний для автомобилистов, сохраняя при этом баланс спроса и предложения, сообщает BFMTV.

Государственный контроль будет действовать для обеспечения прозрачности цен и соблюдения правил конкуренции, и такие проверки уже принесли результаты.

Также французское правительство призвало дать международный ответ на кризис. Речь, в частности, о поддержке инициатив, направленных на обеспечение поставок, включая возобновление судоходства в Ормузском пролива, и скоординированное использование стратегических резервов на международном уровне.