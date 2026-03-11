Поиск

Глава МВД Эквадора сообщил о подготовке операции против преступности

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Эквадора Джон Реймберг заявил, что в ближайшие выходные при поддержке США силовики начнут масштабную операцию против преступных организаций. Об этом сообщает AP.

"Мы получаем значительную поддержку от Вооруженных сил США в операциях, которые мы собираемся осуществить", - сказал он, не раскрыв деталей.

Реймберг отметил, что с 15 по 30 марта в трех провинциях, где преступность наиболее распространена, - Гуайяс, Лос-Риос и Санто-Доминго, - будет действовать комендантский час с 23:00 до 05:00 по местному времени (15:00-21:00 по Москве).

AP напоминает, что с начала 2021 года Эквадор сталкивается с непрекращающимися нападениями со стороны организованных преступных группировок, которые, по данным полиции, поддерживают тесные связи с наркокартелями в Колумбии и Мексике.

