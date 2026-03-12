Поиск

Рынки акций Европы в среду закрылись в минусе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы упали по итогам торгов в среду, в центре внимания трейдеров оставались конфликт на Ближнем Востоке и его последствия.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,59%, до 602,54 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,56%, германский DAX - 1,37%, французский CAC 40 - 0,19%, итальянский FTSE MIB - 0,95%, испанский IBEX 35 - 0,53%.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил в телефонном интервью Axios, что война с Ираном скоро кончится, поскольку американские военные уничтожат все намеченные цели и им практически нечего будет атаковать.

Тем не менее страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за боевых действий. Общие стратегические запасы нефти этих стран превышают 1,2 млрд баррелей.

Европейский центральный банк также намерен не допустить, чтобы конфликт на Ближнем Востоке вызвал инфляционный шок в еврозоне, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в интервью France 2. При этом она не стала делать прогнозы относительно решения по ключевым ставкам на заседании 18-19 марта, отметив "слишком высокую неопределенность".

Окончательные данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), опубликованные в среду, показали замедление инфляции в стране в феврале. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами ЕС, выросли на 2% в годовом выражении после повышения на 2,1% в январе.

Тем временем министерство финансов Швеции ухудшило прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,8% с 3%, но улучшило прогноз на следующий - до 2,5% с 2,3%. По словам министра финансов Элизабет Свантессон, новые оценки основаны на базовом сценарии, в котором конфликт с Ираном продлится "несколько недель".

Вслед за ценами на нефть в среду выросла рыночная стоимость нефтяных гигантов: BP plc - на 2,9%, TotalEnergies - на 1,8%, Shell и Eni - на 2%, Equinor - на 2,8%.

Акции Rheinmetall подешевели на 8%. Германский оборонный концерн, крупнейший в мире производитель артиллерийских боеприпасов, в 2025 году увеличил выручку и операционную прибыль, но оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.

Капитализация Henkel AG опустилась на 3,5%. Германская химкомпания сократила выручку в четвертом квартале 2025 года на 6%, по итогам всего года - на 5%, причем годовой показатель на оправдал ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость испанского ритейлера одежды Inditex выросла на 0,5%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в 2025 финансовом году, а также объявила о повышении годовых дивидендов. Кроме того, Inditex сообщила, что ее весенне-летние коллекции были хорошо встречены покупателями. Продажи в магазинах и онлайн в период с 1 февраля по 8 марта 2026 года были на 9% выше, чем годом ранее.

Котировки бумаг Mediobanca повысились на 2,1%, Monte Paschi - на 1,2% после того, как эти итальянские банки согласовали условия выкупа оставшихся акций первого вторым.

