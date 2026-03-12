Поиск

Первая неделя операции против Ирана обошлась США более чем в $11 млрд

Об этом сообщили CBS News и The New York Times со ссылкой на источники

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - США, по данным Пентагона, израсходовали $11,3 млрд за первую неделю военной операции против Ирана, сообщили газета The New York Times и телеканал CBS News, ссылаясь на источники.

"По словам источников, военные чиновники сообщили членам Конгресса на брифинге на этой неделе, что война США с Ираном обошлась примерно в $11,3 млрд за первую неделю", - говорится в сообщении телеканала.

Эта цифра является нижней границей оценки и не включает затраты на развертывание техники перед началом операции 28 февраля, отмечает CBS News.

Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс, ведущий демократ в подкомитете Сената по оборонным ассигнованиям, заявил журналистам в среду: "Я ожидаю, что общая сумма затрат на оперативные мероприятия значительно превышает эту сумму".

Он сказал, что было бы справедливо предположить, что ежедневные затраты на войну превышают $1,5 млрд, хотя они варьируются изо дня в день в зависимости от военных операций. Стоимость восполнения боеприпасов, использованных в войне, вероятно, "уже значительно превышает $10 млрд", отметил он.

Сенатор заявил, что ожидает, что Пентагон попросит законодателей принять дополнительный пакет финансирования для войны с Ираном. Он не уточнил, какую сумму, по его мнению, запросит администрация.

"Прежде чем я начну рассматривать что-либо подобное, они должны предоставить нам отчет о том, сколько было потрачено", - сказал Кунс. "Вчера у нас состоялся длительный обмен мнениями по этому поводу. Я не удовлетворен той информацией, которую получил на данный момент", - добавил он.

