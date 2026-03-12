Минобороны Польши видит риски задержек поставок в Европу оружия из США

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Существует серьезная угроза задержек в поставках американского вооружения, в первую очередь, зенитных ракет, Европе из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил журналистам заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщают польские СМИ.

"Американские войска на Ближнем Востоке и страны региона, использующие американские технологии, такие как Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, быстро израсходовали значительную часть своих запасов зенитных ракет для борьбы с иранскими атаками", - сказал глава Минобороны.

По его оценке, "наверстывание упущенного" и пополнение запасов зенитных ракет потребует значительного времени.

"Мы следим за ситуацией, но производственные мощности как европейской, так и американской промышленности недостаточны и должны быть радикально увеличены. Существует серьезный риск задержек поставок для многих получателей в Европе, поскольку приоритет будет отдан армии США и странам, непосредственно участвующим в этом конфликте сегодня", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

"К сожалению, это необходимо учитывать. Именно поэтому Европа и Польша должны быть независимы в поставках вооружения, которое они способны производить, чтобы избежать подобных задержек", - резюмировал он.