Военные Израиля сообщили об ударах по иранскому ядерному объекту

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объекту иранской ядерной программы "Талеган", сообщается в четверг в телеграм-канале армии.

"В рамках серии ударов по Ирану в последние дни израильские ВВС, действуя на основе разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар по еще одному объекту ядерной программы. Комплекс "Талеган" использовался иранским режимом для продвижения возможностей по разработке ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Иранская сторона неоднократно отрицала, что стремится получить такое оружие.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ЦАХАЛ Иран Израиль
