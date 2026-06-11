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Хегсет заявил, что США в ближайшее время нанесут мощные удары по Ирану

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы этой ночью нанесут удары по ключевым объектам в Иране, заявил журналистам министр войны США Пит Хегсет.

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"Мы будем наносить сильные удары по Ирану. У Ирана есть шанс заключить хорошую сделку, отличную сделку, чтобы закрепить то, что они обещали сделать, но на самом деле не хотели делать", - сказал Хегсет, выступая у входа в главный штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Тампе.

По его словам, Пентагон "готов установить условия, чтобы гарантировать заключение сделки, на которую рассчитывает президент США Дональд Трамп".

Удары в среду вечером "будут мощными и очевидным", подчеркнул Хегсет, добавив, что они могут продлиться до пятницы.

Ранее в среду Трамп заявил, что Иран "слишком долго вел переговоры о сделке" и что США будут "наносить по ним очень сильные удары".

Хроника 28 февраля – 11 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Пентагон Пит Хегсет Иран удары
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