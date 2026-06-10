Военные США нанесли удар по связанному с Ираном танкеру в Оманском заливе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские военные в среду атаковали танкер, пытавшийся прорвать блокаду Ирана, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Центральное командование США вывело из строя танкер M/T Settebello под флагом Палау во время его прохождения через Оманский залив. Американский самолет выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно не выполнил указания американских сил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже второй выведенный из строя танкер за последние два дня, который пытался прорвать блокаду в Оманском заливе и не отвечал на требования американских военных остановиться. Накануне танкер, шедший с грузом нефти из Ирана, также был остановлен с применением оружия.

"С момента начала блокады 13 апреля силы CENTCOM вывели из строя восемь судов, нарушивших правила, перенаправили 134 судна, выполнивших требования, и разрешили проход 42 судам, оказывающим гуманитарную помощь", - указали в командовании.