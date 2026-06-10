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Трамп планирует на среду новые удары по Ирану

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории.

"Мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня", - сказал глава Белого дома журналистам.

Он напомнил, что иранская сторона сбила американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По мнению американского президента, это дает ему право на ответные удары.

Трамп дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. "Мы будем бить по ним сильно, возобновим бомбардировки", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 10 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
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