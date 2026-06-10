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В Гонконге предъявили обвинения по делу о гибели 168 человек при пожаре в ЖК

В Гонконге предъявили обвинения по делу о гибели 168 человек при пожаре в ЖК
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Гонконге предъявили обвинения семи людям и двум юрлицам по делу о крупном пожаре в жилом комплексе, в результате которого в прошлом году погибли почти 170 человек, сообщает в среду Associated Press.

Среди обвиняемых - руководство строительной компании, которая проводила ремонтные работы в здании.

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Им предъявлены обвинения в общей сложности по 25 пунктам, в том числе по не связанным непосредственно с пожаром аспектам: об отмывании денег и неуплате налогов.

Следующее судебное заседание пройдет в сентябре.

Пожар произошел 26 ноября 2025 года в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тайпоу. Изначально загорелись бамбуковые строительные леса и строительная сетка, расположенные с внешней стороны одного из зданий. Огонь быстро распространился и вскоре охватил другие дома.

Жертвами стали 168 человек. В комплексе было почти 2 тыс. квартир, где проживали около 4,8 тыс. человек, в том числе много пожилых. Комплекс был построен в 1980-х годах.

Гонконг Wang Fuk Court
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