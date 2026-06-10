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Трамп заявил, что Ирану придется заплатить за затягивание переговоров с США

Трамп заявил, что Ирану придется заплатить за затягивание переговоров с США
Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что иранские власти затянули переговоры об урегулировании кризиса с Вашингтоном, Ирану придется столкнуться с последствиями таких действий.

"У них ушло слишком много времени на обсуждение сделки, которая была бы прекрасной для них; теперь им придеться заплатить цену!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Вместе с тем он заверил, что вооруженные силы Ирана пребывают в состоянии развала, и что иранские ВМС и ВВС полностью разгромлены. "Они полностью побеждены", - подчеркнул президент.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache.

В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе. По данным агентства Fars, удары Ирана по объектам, связанным с США на Ближнем Востоке, смогли успешно поразить 70% из них.

Хроника 28 февраля – 10 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
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