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Связанный с Ираном нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Связанный с Ираном нефтяной танкер загорелся в результате инцидента в Оманском заливе, сообщает в среду Bloomberg.

"Танкер, который ранее перевозил иранскую нефть, загорелся в Оманском заливе, сообщили компании, занимающиеся морской безопасностью, а также местные военно-морские силы", - пишет агентство.

По данным Bloomberg, гидрографическая служба Пакистана сообщила, что танкер Settebello передал сообщение о пожаре и дрейфует.

Данные аналитической платформы Kpler показывают, что судно регулярно занималось перевозкой иранской нефти.

"Причина возгорания пока неясна", - отмечает агентство.

Ранее на этой неделе американский истребитель выпустил высокоточный боеприпас по пустому нефтяному танкеру в Оманском заливе в рамках продолжающейся блокады иранских портов со стороны Вашингтона.

Хроника 28 февраля – 10 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оманский залив
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