Глава Минэнерго США заявил, что антироссийские санкции смягчаться не будут

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - США не намерены смягчать санкции в отношении нефтяного сектора России, заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

"Россия не получит смягчения санкций", - цитируют его интервью американские СМИ.

Кроме того, по словам главы Минэнерго, США также в будущем могут отказаться от поставок обогащенного урана из РФ.

Ранее в Кремле заявили, что тема взаимодействия России и США на энергетических рынках является фактором стабилизации на этих рынках, она обсуждается в ходе диалога двух стран, но пока рано говорить об эффективном взаимодействии в этой сфере.

"Очевидно, что взаимодействие между РФ и США, в том числе и на энергетических рынках, может и должно являться важным фактором по стабилизации этих рынков", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, обсуждалась ли тема снятия нефтяных санкций и взаимодействия на энергетических рынках в ходе контактов спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими представителями во Флориде.

Представитель Кремля отметил при этом: "В настоящий момент говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока еще рано, но тема, безусловно, обсуждается".

Что касается деталей переговоров Дмитриева в США, Песков сказал: "Нужно дождаться, он сегодня вернется на Родину и будет докладывать президенту".