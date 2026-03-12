Песков назвал фактором стабилизации на энергорынках тему сотрудничества России и США

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что тема взаимодействия России и США на энергетических рынках является фактором стабилизации на этих рынках, она обсуждается в ходе диалога двух стран, но пока рано говорить об эффективном взаимодействии в этой сфере.

"Очевидно, что взаимодействие между Россией и США, в том числе и на энергетических рынках, может и должно являться важным фактором по стабилизации этих рынков", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обсуждалась ли тема снятия нефтяных санкций и взаимодействия на энергетических рынках в ходе контактов спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева с американскими представителями во Флориде.

По его словам, "говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока еще рано, но тема, безусловно, обсуждается".

Что касается деталей переговоров Дмитриева в США, Песков предложил дождаться его возвращения: "Он сегодня вернется на Родину и будет докладывать президенту".