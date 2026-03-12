WP сообщила об отвергнутом Израилем предложении Ливана о переговорах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительство Ливана в связи с ростом эскалации между движением "Хезболла" и Израилем согласились вступить в переговоры с израильскими властями, но они ответили отказом. Об этом сообщает в четверг The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"По словам чиновников, ливанское правительство, пытаясь предотвратить масштабную катастрофу, обращалось к США и европейским лидерам с целью вмешаться, даже предлагали ранее табуированный вариант – переговоры с Израилем. По словам двух лиц, знакомых с вопросом, Израиль предложение отклонил", - сообщает издание.

По словам неназванного советника президента Ливана, Бейрут предлагал немедленное прекращение огня, поддержку усилий ливанской армии по разоружению "Хезболлы" и прямые переговоры под эгидой США с Израилем.

Один из собеседников WP сказал, что Кипр предлагал принять у себя переговоры Ливана и Израиля. Однако, продолжил источник, Израиль твердо настроен на то, чтобы покончить с "Хезболлой". Один из дипломатов, осведомленных об усилиях посредников, отметил, что теперь, в обстановке конфликта с Ираном, Израиль видит возможность "раз и навсегда избавиться от "Хезболлы".

По данным WP, Израиль на данный момент призвал эвакуироваться жителей с 10% территории Ливана, его военные вступали в стычки с бойцами "Хезболлы" на юге страны. Удары Израиля вынудили покидать свои дома население юга страны, некоторых районов Бейрута. По словам министра по социальным делам Ливана Ханин ас-Саид, перемещенными лицами стали до 800 тыс. человек.

Боевые действия между Армией обороны Израиля и "Хезболлой" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.