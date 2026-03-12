Поиск

WP сообщила об отвергнутом Израилем предложении Ливана о переговорах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительство Ливана в связи с ростом эскалации между движением "Хезболла" и Израилем согласились вступить в переговоры с израильскими властями, но они ответили отказом. Об этом сообщает в четверг The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"По словам чиновников, ливанское правительство, пытаясь предотвратить масштабную катастрофу, обращалось к США и европейским лидерам с целью вмешаться, даже предлагали ранее табуированный вариант – переговоры с Израилем. По словам двух лиц, знакомых с вопросом, Израиль предложение отклонил", - сообщает издание.

По словам неназванного советника президента Ливана, Бейрут предлагал немедленное прекращение огня, поддержку усилий ливанской армии по разоружению "Хезболлы" и прямые переговоры под эгидой США с Израилем.

Один из собеседников WP сказал, что Кипр предлагал принять у себя переговоры Ливана и Израиля. Однако, продолжил источник, Израиль твердо настроен на то, чтобы покончить с "Хезболлой". Один из дипломатов, осведомленных об усилиях посредников, отметил, что теперь, в обстановке конфликта с Ираном, Израиль видит возможность "раз и навсегда избавиться от "Хезболлы".

По данным WP, Израиль на данный момент призвал эвакуироваться жителей с 10% территории Ливана, его военные вступали в стычки с бойцами "Хезболлы" на юге страны. Удары Израиля вынудили покидать свои дома население юга страны, некоторых районов Бейрута. По словам министра по социальным делам Ливана Ханин ас-Саид, перемещенными лицами стали до 800 тыс. человек.

Боевые действия между Армией обороны Израиля и "Хезболлой" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.

Израиль США Ливан Иран Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

 ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

 Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

Fitch повысило прогноз цены Brent в 2026 году до $70 за баррель

Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

 Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

Трамп ожидает хорошей прибыли для США от высоких цен на нефть

В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

 В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 671 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8636 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });