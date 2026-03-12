Литовский парламент продлил и расширил санкции против россиян и белорусов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сейм Литвы проголосовал за продление и расширение санкций в отношении граждан России и Белоруссии, сообщила пресс-служба литовского парламента в четверг.

"65 членов Сейма проголосовали за законопроект, 1 парламентарий воздержался", - говорится в сообщении.

Закон о введении ограничительных мер был принят в Литве 3 мая 2023 г., срок его действия ранее был продлен до 2 мая 2026 года. В соответствии с документом, приостановлен прием заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан РФ и Белоруссии.

От россиян также не принимаются заявления на временное проживание в Литве, за исключением лиц, имеющих действующую шенгенскую или национальную визу, разрешение на проживание в республике или другой стране ЕС. Гражданам РФ запрещено приобретать в Литве недвижимость, действуют ряд иных ограничений. Помимо этого, разрешение на временное проживание, выданное гражданину РФ в Литве, аннулируют, если установят, что он совершал поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних трех календарных месяцев. Исключение составляют случаи, "когда поездка в эти страны осуществлялась по объективным причинам, не зависящим от гражданина Российской Федерации, а также в случаях, когда граждане являются членами экипажей и работают в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, либо осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в государства-члены ЕС или из них, либо транзитом через Литву".

Как сообщили в пресс-службе, закон дополнен нормой о запрете ввоза топлива из России и Белоруссии в Литву в стандартных топливных баках транспортных средств вместимостью более 200 литров. "Это позволит предотвратить потенциальные нарушения санкций ЕС и косвенную поддержку российского и белорусского режимов путем перекачки и продажи топлива в Литве из стандартных топливных баков грузовых автомобилей, зарегистрированных в третьих странах и въезжающих из России и Беларуси", - говорится в сообщении.

"При наличии большего количества топлива в топливном баке транспортного средства может быть применена ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях или Законом о международных санкциях в связи с нарушением санкционного режима", - добавили там.

Как говорится в пояснительной записке к закону о введении ограничительных мер, помимо указанных мер, "по решению правительства могут быть заморожены средства и экономические ресурсы, а также применены секторальные ограничительные меры в случае частичной или полной отмены санкций, введенных на уровне ЕС в отношении России или Беларуси".