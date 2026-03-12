Штаб и объекты иракского ополчения подверглись авиаударам

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - По позициям ополченцев "Сил народной мобилизации" в западной и северной частях Ирака нанесли серию авиаударов, погибли не менее 35 бойцов, еще около 90 человек ранены, сообщает в четверг Iraqi News.

"В районе Акашат округа Аль-Каим неопознанные самолеты нанесли удары по трем объектам, принадлежащим 19-й бригаде "Сил народной мобилизации"", - сообщает издание.

По данным источников в силовых структурах, после первых ударов были нанесены дополнительные – по бригадам скорой помощи и спасателям, которые эвакуировали раненых из разрушенных зданий.

Атаке также подвергся и штаб специального подразделения "Сил народной мобилизации" в городе Киркук, где начался сильный пожар. Местные власти сообщили, что в результате него погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.

После нападения организация выступила с заявлением, в котором обвинила США и Израиль в проведении рейдов с целью дестабилизации приграничного региона между Ираком и Сирией.

По данным издания, премьер страны Мухаммед Шиа ас-Судани следит за развитием ситуации.