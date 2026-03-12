Двое моряков пострадали при пожаре на авианосце ВМС США в Красном море

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На американском авианосце USS Gerald R. Ford, выполняющем боевые задачи в Красном море, в четверг произошел пожар, двое моряков получили травмы, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Как отметили в командовании, "причина пожара не связана с боевыми действиями, и он локализован". Пожар вспыхнул в прачечном помещении корабля. Два моряка получают медицинскую помощь в связи с травмами, не представляющими угрозы для жизни, и находятся в стабильном состоянии, говорится в сообщении.

Авианосная ударная группа в составе авианосца USS Gerald R. Ford, несущего 48 боевых истребителей, и трех эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, сейчас действует в Красном море в рамках американской операции "Эпическая ярость". Палубная авиация и эсминцы наносят удары по различным целям в Иране.