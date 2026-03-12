Израиль начал воздушные атаки на Бейрут

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала очередную серию воздушных атак по объектам движения "Хезболла" в Бейруте, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Военно-воздушные силы Израиля начали волну ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в разных районах Бейрута", - пишет газета со ссылкой на ЦАХАЛ.

Кроме того, сообщает издание, ЦАХАЛ выпустила новое предупреждение об эвакуации еще одного здания в центре Бейрута перед авиаударом по объекту "Хезболлы".

"Срочное предупреждение жителям Бейрута, в частности района Зокак эль-Блат. Вы находитесь рядом с объектом, принадлежащим террористической организации "Хезболла", по которому ЦАХАЛ нанесет удар", - цитирует The Times of Israel заявление представителя армии Авихая Адраэ.

"Это уже второе здание в центре Бейрута, эвакуацию из которого ЦАХАЛ рекомендовал провести за последний час, поскольку он наносит серию ударов по целям "Хезболлы", - отмечает издание.

Ранее ЦАХАЛ распространил призыв к мирным жителям ряда районов южного Ливана покинуть свои дома, расширив географию эвакуации южных пригородов страны.

Боевые действия между ЦАХАЛ и движением "Хезболла" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.