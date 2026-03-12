Израиль призвал к эвакуации жителей еще десятков населенных пунктов южного Ливана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей районов южного Ливана покинуть свои дома, сообщает в четверг Times of Israel.

"Для вашей безопасности мы обращаемся ко всем жителям, находящимся южнее реки Захрани: вы должны немедленно покинуть свои дома. Вы должны немедленно переместиться севернее реки Захрани", - цитирует издание обращение к жителям приграничных районов Ливана представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

По его словам, деятельность движения "Хезболла" "вынуждает ЦАХАЛ применять силовые методы, особенно в ваших районах".

"Каждый, кто находится рядом с членами "Хезболлы", ее объектами или ее вооружением, подвергает свою жизнь опасности. Любое здание, используемое "Хезболлой" в военных целях, может стать целью", - сказал Адраи.

На прошлой неделе ЦАХАЛ призвал ливанских граждан на юге Ливана эвакуироваться к северу от реки Литани. Таким образом, новое предупреждение об эвакуации охватило еще десятки ливанских населенных пунктов, отмечает газета.

Боевые действия между ЦАХАЛ и движением "Хезболла" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.