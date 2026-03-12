ПВО Саудовской Аравии сбили пять БПЛА, летевших к нефтегазовому месторождению

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что системы ПВО королевства ликвидировали три БПЛА, направлявшихся к гигантскому нефтегазовому месторождению Шайба на востоке страны.

"БПЛА, летевшие в сторону месторождения Шайба (...) были замечены и перехвачены", - сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление ведомства.

В министерстве также ранее заявляли, что уничтожили еще два БПЛА на пути к нефтепромыслам.

Накануне власти Саудовской Аравии подтвердили, что отразили несколько налетов дронов на Шайбу.

Данное месторождение располагается в Восточной провинции, вблизи границы с ОАЭ. Его оператором является cаудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco.