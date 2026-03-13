Стратегические стелс-бомбардировщики B-2A ВВС США совершили новый налет на Иран

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Два стратегических стелс-бомбардировщика B-2A Spirit ВВС США совершили очередной налет на Иран, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты-невидимки, вылетевшие с континентальной части США, после трансатлантического перелета и пролета над Гибралтаром направились в среду в сторону Ирана. Продолжительность беспосадочного полета из США до Ирана и обратно c помощью самолетов- заправщиков составила примерно 36 часов. Операция над Ираном проводилась в темное время суток. В четверг после выполнения задания они вернулись на базу Уайтмен в штате Миссури.

По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), тяжелые бомбардировщики B-2A уже неоднократно использовались для нанесения ударов по Ирану с начала американской военной операции. Они применяют 900-килограммовые авиабомбы для ударов по защищенным местам размещения иранских баллистических ракет.

Тем временем на авиабазу Фэрфорд в Великобритании ВВС США перебросили уже 15 стратегических бомбардировщиков, том числе 12 B-1B Lancer и три B-52H Stratofortress, которые регулярно вылетают для бомбардировки Ирана. Их беспосадочный полет для выполнения задания в небе над Ираном составляет примерно 17 часов.