NASA запланировало запуск миссии "Артемида-2" к Луне на 1 апреля

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне запланирован на 1 апреля, сообщила в четверг исполняющая обязанности заместителя главы NASA по разработке исследовательских систем Лори Глейз.

Решение принято по итогам тщательного обсуждения готовности миссии к полету. "Все команды подтвердили готовность к запуску и полету миссии Artemis II вокруг Луны. Мы находимся на пути к запуску 1 апреля", - сказала Глейз, добавив, что в остающееся время предстоит еще немало подготовительной работы.

Запуск ракеты SLS с кораблем Orion предполагается осуществить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 1 апреля в 18:24 по времени Восточного побережья США (2 апреля в 01:24 по Москве).

Глейз также сообщила, что 19 марта ракета будет вывезена из сборочного цеха и установлена на стартовой площадке.

Миссия Artemis II должна была отправиться к Луны еще в феврале, но из-за утечки топлива и других проблем с ракетой-носителем сроки запуска неоднократно переносились.

В рамках миссии Artemis II, которая станет первым за последние 50 лет пилотируемым полетом человека к Луне, космический корабль Orion с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта совершит один виток вокруг Луны. Корабль должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана.

