Фондовые индексы Европы снизились 2-й день подряд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в четверг снизились, так как новый скачок цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке усилил опасения по поводу ускорения инфляции.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,6% (до 598,86 пункта) после падения на аналогичную величину в среду.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,5%, германский DAX - на 0,2%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB - на 0,7%, испанский IBEX 35 - на 1,2%.

Трейдеров обескураживают продолжающийся рост стоимости нефти и отсутствие признаков скорого завершения ближневосточного конфликта.

По информации Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), шесть коммерческих судов за последние сутки подверглись атакам Ирана в Персидском заливе, три из них получили серьезные повреждения.

Представитель вооруженных сил Ирана заявил, что миру нужно готовиться к нефти по $200 за баррель, поскольку цены на топливо зависят от безопасности в регионе, а Израиль и США своими действиями нарушили эту безопасность.

Между тем министр энергетики США Кристофер Райт полагает, что цены на мировых рынках вряд ли взлетят до $200 за баррель, даже несмотря на ситуацию в Ормузском проливе. "Такое случится вряд ли", - сказал он, отметив, что операция против Ирана как раз направлена на то, чтобы этого не произошло.

Проблемы с авиаперевозками выступают причиной снижения стоимости бумаг авиакомпаний, включая easyJet - на 4,2%, International Consolidated Airlines Group - на 3%, Deutsche Lufthansa - на 2,8%, Air France-KLM - на 2,1%, Ryanair - на 2,6%.

Капитализация представителей полупроводниковой отрасли опустилась: ASM International и Infineon Technologies - на 3,4%, STMicroelectronics - на 0,8%, ASML Holding - на 1,9%, BE Semiconductor Industries - на 0,4%.

Кроме того, уменьшились котировки акций банков, в том числе Deutsche Bank - на 5,3%, Commerzbank - на 4,1%, Barclays - на 4,9%, HSBC - на 3,5%, BNP Paribas - на 3,7%, Societe Generale - на 3,3%, UniCredit - на 3,7%, Banco BPM - на 2,2%, Intesa Sanpaolo - на 2,1%, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco de Sabadell, Bankinter - на 4%, Mediobanca - на 3,7%, Unicaja Banco - на 4,6%, BBVA - на 3,9%, CaixaBank - на 3%.

Между тем цена акций Leonardo подскочила на 5,7%. Итальянская оборонная компания в четверг представила план развития на 2026-2030 гг, согласно которому средние темпы роста выручки будут составлять около 9% в год. Базовая прибыль, как ожидается, удвоится относительно 2025 года и составит 3,59 млрд евро в 2030 году. Leonardo планирует нанять более 8 тыс. сотрудников за пять лет.

Стоимость Zalando взлетела на 9,5% после того, как онлайн-ритейлер одежды и обуви объявил buyback на сумму 300 млн евро.

Котировки акций BMW AG выросли на 0,8%. Германский автопроизводитель в 2025 году снизил доналоговую прибыль на 6,7% и прогнозирует дальнейший спад по итогам текущего года из-за американских импортных пошлин. При этом компания увеличила размер дивидендов до 4,4 евро с 4,3 евро на бумагу.

Стоимость RWE увеличилась на 3,9%. Германская энергетическая компания повысила дивиденды и ожидает увеличения скорректированной EBITDA в этом году. Кроме того, в период по 2031 год она планирует инвестировать 17 млрд евро в США и 9 млрд евро в Германию. Ее общие капиталовложения на этом отрезке составят 35 млрд евро.

Акции крупнейших нефтяных компаний региона также подорожали: Shell - на 2,6%, BP plc - на 3%, TotalEnergies - на 0,6%, Equinor - на 3,3%.

Daimler Truck в четвертом квартале снизила скорректированную EBIT на 29%, выручку - на 11%, но ее бумаги выросли в цене на 4,1%. Германский автопроизводитель планирует удержать рентабельность в этом году на прошлогоднем уровне.