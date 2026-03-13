Рынок акций США упал на фоне подъема цен на нефть до максимумов с 2022 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на фоне подъема цен на нефть до максимумов с 2022 года из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent подскочила на 9,2%, что стало самым резким повышением с мая 2020 года, до $100,46 за баррель. Цена Brent на закрытие рынка была выше отметки в $100 за баррель впервые с августа 2022 года.

Подъем цен на нефть способствует росту опасений ускорения инфляции и снижению ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Аналитики Goldman Sachs скорректировали прогноз в отношении следующего снижения базовой процентной ставки Федрезервом, и теперь ожидают, что это произойдет лишь в сентябре, а не в июне.

Рынки в данный момент рассчитывают в лучшем случае лишь на одно уменьшение ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца текущего года, тогда как до начала военного конфликта на Ближнем Востоке прогнозировали два снижения по 25 б.п.

"Инвесторы все больше закладывают в котировки вероятность затяжного конфликта, который может нанести экономике значительный ущерб, - говорится в обзоре Deutsche Bank. - Конкретных признаков деэскалации пока нет, и это удерживает цены на нефть на высоком уровне, а также увеличивает риск стагфляции".

Данные министерства труда США, опубликованные в четверг, показали незначительное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе - на 1 тыс., до 213 тыс.

Число новостроек в Штатах в январе выросло на 7,2% относительно предыдущего месяца, до 1,487 млн в пересчете на годовые темпы - максимума с февраля 2025 года, сообщило министерство торговли страны.

Согласно другому отчету Минторга, дефицит внешнеторгового баланса США в январе снизился на 18,2% относительно предыдущего месяца - до $54,5 млрд.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции Goldman Sachs Group Inc. (-4,4%), Boeing Co. (-4,4%), 3M Co. (-3,9%), UnitedHealth Group Inc. (-2,9%). В плюсе на закрытие рынка оказались бумаги лишь четырех компаний индекса, в том числе, Chevron Corp. (+2,7%), Salesforce Inc. (+2,7%), Walmart Inc. (+1,5%), Travelers Cos. Inc. (+0,9%).

Заметное снижение показали акции авиаперевозчиков и круизных операторов. Рыночная стоимость American Airlines Group упала на 4,4%, United Airlines Holdings Inc. - на 4,6%, Royal Caribbean - на 7%, Carnival Corp. - на 7,9%.

Акции нефтекомпаний Exxon Mobil Corp., Occidental Petroleum Corp. и ConocoPhillips прибавили в цене 1,3%, 5,1% и 2,8% соответственно.

Рыночная стоимость оператора сети дисконтных магазинов Dollar General упала на 6,1%. Компания увеличила прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, однако ее прогнозы предполагают ослабление темпов роста бизнеса. Dollar General ожидает замедления темпов роста сопоставимых продаж в текущем фингоду до 2,2-2,7% с 3% в прошедшем фингоду, выручки - до 3,7-4,2% с 5,2%.

Капитализация американского ритейлера спортивных товаров Dick's Sporting Goods выросла на 1,1%. Результаты компании за минувший квартал и ее прогнозы на текущий фингод превзошли ожидания рынка.

ADR оператора платежного сервиса PayPay Corp. подскочили в цене на 13,5% в ходе дебютных торгов после IPO. PayPay, принадлежащая японской SoftBank Group, провела IPO на сумму $880 млн на Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average по данным закрытие рынка в четверг упал на 1,56% - до 46677,85 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,52% - до 6672,62 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 1,78%, составив 22311,98 пункта.