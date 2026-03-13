Поиск

Два человека погибли в Омане от обломков беспилотника

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Падение обломков сбитого беспилотника в Омане привело к гибели двух человек, сообщают в пятницу арабские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел в промышленной зоне провинции Сухар.

Ранее на этой неделе атаке дронов подвергся морской порт Салала в Омане. БПЛА ударили по топливным резервуарам.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран в ответ нанес удары по американским военным объектам, в частности, в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Хроника 28 февраля – 13 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
