Продажи авто на новых источниках энергии в КНР в феврале упали впервые за 2 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Оптовые продажи автомобилей в Китае в феврале снизились на 15,2% относительно того же месяца прошлого года и составили 1,805 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Это максимальное падение с февраля 2024 года.

При этом реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) упала на 14,2% - до 765 тыс., что стало первым сокращением почти за два года.

Китай в минувшем месяце экспортировал 672 тыс. машин, что на 52,4% выше показателя за февраль 2025 года. Зарубежные поставки NEV составили 282 тыс., увеличившись почти в 2,2 раза (на 115%).

Продажи всех машин в январе-феврале уменьшились на 8,8% - до 4,152 млн. За два месяца было выпущено 4,122 млн автомобилей, что на 9,5% ниже прошлогоднего показателя.

Китай
