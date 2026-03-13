Поиск

В Евросоюзе в 2024 году число новорожденных снизилось на 3,3%

Рождаемость в 2024 году стала самой низкой с начала сбора данных в 1961 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В странах Евросоюза в 2024 году родилось 3,55 млн детей, по данным Eurostat. Это на 3,3% меньше, чем в 2023 году (3,67 млн).

Наиболее значительное число детей родилось в 1964 году - 6,8 млн.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рожденных детей на одну женщину за всю ее жизнь) в 2024 году опустился до рекордного минимума в 1,34 против 1,38 в предыдущий год. Разброс показателя составляет от 1,01 на Мальте и 1,1 в Испании до 1,61 во Франции и 1,72 в Болгарии, отметил Eurostat.

Средний возраст женщины при рождении первого ребенка в позапрошлом году составлял 29,9 года (в 2023 году - 29,8 года), при этом он варьировался от 26,9 года в Болгарии до 31,9 года в Италии.

Почти половина (46,6%) детей, родившихся в 2024 году в Евросоюзе, были первенцами. Вторыми для своей мамы были 35,1% младенцев, третьими - 12,1%, четвертыми и далее - 6,2%. Среди стран наибольшая доля четвертых и далее детей была отмечена в Словакии (9,9%), Финляндии (9,4%) и Румынии (9,2%).

Две трети (68%) детей, появившихся на свет в Люксембурге, были от матерей, которые сами родились в других странах Евросоюза или за его пределами. Это самый высокий показатель в ЕС, а в среднем по союзу он составляет 24%.

