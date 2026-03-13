Поиск

Доходы американцев в январе выросли слабее прогнозов, расходы – сильнее

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Доходы населения США в январе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в отчете министерства торговли.

Расходы американцев также увеличились на 0,4%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста доходов на 0,5% и повышения расходов на 0,3%.

В декабре прошлого года расходы американцев повысились на 0,4%, доходы – на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в январе вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. В декабре рост PCE составлял 0,4% в помесячном и 2,9% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста этого показателя в упомянутых сравнениях на 0,3% и на 2,9% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце увеличился на 0,4% за месяц и на 3,1% за год, максимальными темпами с марта 2024 года.

В декабре PCE Core вырос на 0,4% месяц к месяцу и на 3% год к году.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

