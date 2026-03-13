Президент Кубы заявил о недавних переговорах с США для урегулирования разногласий

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в пятницу, что кубинская и американская стороны провели недавно переговоры для урегулирования разногласий.

"Кубинские официальные лица недавно провели обсуждения с представителями американской администрации", - приводит слова президента глава кубинского МИД Бруно Родригес в соцсети X.

Согласно сообщению, переговоры были нацелены на поиск решения разногласий между двумя странами, "определение готовности сторон принять меры на благо народов обеих стран" и определение сфер сотрудничества для противостояния общим угрозам.

По словам президента Кубы, переговорный процесс должен основываться на "принципе равенства и уважения политических систем обеих стран".

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже президент США подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.