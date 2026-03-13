Поиск

Макрон не видит причин ослаблять санкции ЕС против РФ в контексте событий вокруг Ирана

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против пересмотра санкционной политики ЕС в отношении России в период войны США и Израиля против Ирана и роста цен на нефть.

"Контекст роста цен на нефть ни в коем случае не должен привести нас к пересмотру нашей санкционной политики в отношении России. Такова позиция, которой придерживается "Большая семерка", и очевидно, что это позиция Франции и Европы", - заявил французский лидер в пятницу на пресс-конференции в Елисейском дворце с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом транслировавшие выступление Макрона французские СМИ отмечали, что США, являющиеся членом G7, объявили о разрешении продажи находящейся на судах нефти РФ.

Иран Эммануэль Макрон Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

