Молдавия сокращает расходы госучреждений

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Государственным учреждениям Молдавии предписано сократить расходы и пересмотреть планы госзакупок. Соответствующее распоряжение подписал премьер страны Александр Мунтяну.

Как написал он в соцсетях, мера продиктована "напряженной международной экономической обстановки и растущим давлением на цены на энергоносители и топливо".

Премьер сообщил, что "поручил всем бюджетным органам и учреждениям установить строгий контроль над расходами и пересмотреть планы закупок на 2026 год".

"Закупки, не являющиеся критически необходимыми, будут сокращены как минимум на 10%, а расходы на служебный транспорт и количество транспортных средств - как минимум на 20%. Государственные ресурсы должны быть сосредоточены там, где они действительно необходимы: в инфраструктуре, в функционировании основных государственных служб и в поддержании экономической стабильности", - заявил Мунтяну.

В Молдавии на фоне кризиса на Ближнем Востоке с начала марта цены на бензин выросли на 8%, на дизельное топливо - на 19%.

Brent подорожала и торгуется выше $100 за баррель

Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

 Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

Трамп заявил, что США пока не планируют брать под контроль иранский уран

FT сообщила о переговорах Франции с Ираном о пропуске судов через Ормузский пролив

Лукашенко заявил о покупке "Орешника" у России

Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за удара ВСУ по Брянску

Глава Пентагона анонсировал скорое уничтожение военного потенциала Ирана

 Глава Пентагона анонсировал скорое уничтожение военного потенциала Ирана

Международные резервы России с 27 февраля по 6 марта сократились на $8,9 млрд

CNN узнал, что США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского пролива

 CNN узнал, что США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского пролива

Трамп предположил, что Россия, возможно, "немного помогает" Ирану

 Трамп предположил, что Россия, возможно, "немного помогает" Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 711 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
