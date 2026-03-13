Молдавия сокращает расходы госучреждений

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Государственным учреждениям Молдавии предписано сократить расходы и пересмотреть планы госзакупок. Соответствующее распоряжение подписал премьер страны Александр Мунтяну.

Как написал он в соцсетях, мера продиктована "напряженной международной экономической обстановки и растущим давлением на цены на энергоносители и топливо".

Премьер сообщил, что "поручил всем бюджетным органам и учреждениям установить строгий контроль над расходами и пересмотреть планы закупок на 2026 год".

"Закупки, не являющиеся критически необходимыми, будут сокращены как минимум на 10%, а расходы на служебный транспорт и количество транспортных средств - как минимум на 20%. Государственные ресурсы должны быть сосредоточены там, где они действительно необходимы: в инфраструктуре, в функционировании основных государственных служб и в поддержании экономической стабильности", - заявил Мунтяну.

В Молдавии на фоне кризиса на Ближнем Востоке с начала марта цены на бензин выросли на 8%, на дизельное топливо - на 19%.