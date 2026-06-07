Пашинян заявил об искусственном характере напряженности в отношениях с Россией

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Напряженность в отношениях Армении и России носит искусственный характер, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах в воскресенье.

По его словам, некоторые силы в Армении пытаются создать напряженность в отношениях с Россией.

"Но напряженность не создается по той простой причине, что с президентом России мы имеем очень тесные отношения", - добавил Пашинян.

На просьбу прокомментировать сведения о том, что в Москве разрабатывают схемы по вмешательству в выборы в Армении, будет ли этот вопрос обсужден после выборов с руководством РФ, Пашинян ответил: "Схемы, которые не соответствуют законодательству Армении, должны удостоится оценки государственных институтов Армении. Все вопросы обсуждаются по необходимости".

Он отметил также, что после выборов посетит и Москву, и Вашингтон, и Брюссель, и Париж, а также надеется принять участие в саммите Европейского политического сообщества в Баку.

7 июня в Армении проходят очередные парламентские выборы, по результатам которых среди прочего будет определен новый премьер-министр страны.

Это первые очередные выборы в парламент за последние девять лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными. В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.