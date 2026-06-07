На мессу папы римского в Мадриде собрался один миллион человек

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Миллион верующих собрался на мессу папы римского Льва XIV на центральной площади Мадрида и прилегающих улицах. Как сообщает Аssociated Press со ссылкой на организаторов, число участников превысило 1,2 млн человек.

Перед началом богослужения понтифик на папамобиле несколько раз объехал улицы, приветствуя собравшихся.

Визит папы римского в Испанию начался 6 июня, и одной из главных его задач Лев XIV ставит необходимость помочь молодому поколению прийти к вере. Как отмечает АР, во время субботней службы около 600 тысяч молодых испанцев присоединились к молитве папы римского, что доказывает интерес к католической вере в секулярной стране.

Воскресная месса пришлась на католический Праздник Тела и Крови Христовых, в Испании в этот день маршрут праздничный процессий традиционно украшают цветочными коврами. Ковры затем разрушаются, когда по ним проходят участники процессий. Схожие традиции популярны в Латинской Америке, Польше.

По данным организаторов, 16 ковров из более чем 30 тысяч цветов украсили около 500 метров маршрута процессии. Флористы использовали в основном желтые и белые цвета, ассоциирующиеся со Святым престолом.