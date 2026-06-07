В Армении завершились парламентские выборы

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Армении в воскресенье завершились очередные парламентские выборы, по результатам которых среди прочего будет определен новый премьер-министр страны.

В 20:00 (19:00 по Москве) закрылись все 2 005 участков для голосования, начат подсчет голосов.

По состоянию на 17:00 (16:00 по московскому времени) проголосовали 48,92% избирателей. ЦИК обнародует окончательные данные по явке в 21:00 (20:00 по Москве). По данным комиссии, правом голосования в Армении пользуются 2 млн 503 тыс. 976 человек.

Это первые очередные выборы в парламент за последние девять лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными. В выборах приняли участие 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, состоящих из двух или трех партий, - 8%, для широких коалиций, включающих в себя четыре и более партий, - 10%.

Оппозиция Армении сообщила о многочисленных нарушениях. В частности, представитель возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном блока "Армения" Ишхан Сагателян заявил на брифинге, что власти использовали административный ресурс, с утра происходили задержания сторонников оппозиции с целью ограничить деятельность штабов.

Представитель оппозиционной партии "Сильная Армения" Арам Вардеванян заявил на брифинге, что зафиксированы многочисленные нарушения Избирательного кодекса, которые переданы в соответствующие органы.

Ранее руководитель партии "Сильная Армения", российский бизнесмен армянского происхождения, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян заявил, что вчера и сегодня задержаны около 100 сторонников партии. Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил, что задержаны 50 его сторонников.

По данным опроса, проведенного армянским представительством GALLUP International Association, участвующие в парламентских выборах Армении оппозиционные партии, в случае объединения, смогут получить больше голосов, чем партия власти.

Согласно опросу, за возглавляемую действующим премьер-министром Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" готовы проголосовать 32,4% опрошенных. За партию Карапетяна "Сильная Армения" - 16,4%, за блок "Армения" - 15,2%, за партию "Процветающая Армения" - 8,8%, за партию "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армана Татояна - 6,2%.

Таким образом, в сумме четыре основные оппозиционные силы могут набрать 46,6% голосов.