МВД Армении сообщило о задержании 14 человек за правонарушения во время выборов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Армении получило около 60 сообщений о правонарушениях во время парламентских выборов в воскресенье.

"По состоянию на 17:00 (16:00 по Москве) получено 57 сообщений о случаях повторного голосования, нарушения тайны голосования, воспрепятствования голосованию, раздачи предвыборной взятки, незаконного ношения оружия", - заявили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что 14 человек задержаны.

В воскресенье в Армении проходят очередные парламентские выборы, по результатам которых среди прочего будет определен новый премьер страны.