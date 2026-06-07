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Карапетян заявляет о массовых задержаниях сторонников партии "Сильная Армения"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Около 100 сторонников оппозиционной партии "Сильная Армения" задержаны правоохранительными органами республики за последние два дня, заявил руководитель партии, российский бизнесмен армянского происхождения, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян.

"Идут задержания, аресты прямо сейчас по нашим всем сторонникам. И вчера, и сегодня. Около 100 человек арестовали. Но ничего страшного", - сказал Карапетян журналистам после голосования на парламентских выборах в Армении в воскресенье.

Карапетян отметил, что проголосовал "во имя формирования легитимной власти".

"Очень важно обеспечить легитимную власть, чтобы мы имели возможность самостоятельно решать наше будущее, а не решали извне. Важно не вести страну к новым потрясениям", - сказал он.

Карапетян выразил уверенность в победе своей партии на выборах, после чего Армения, по его словам, будет проводить сбалансированную международную политику.

"Мы должны иметь хорошие отношения со всеми - и Россией, и США, и ЕС. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Однозначно, будет баланс в отношениях", - отметил он.

7 июня в Армении проходят очередные парламентские выборы, по результатам которых среди прочего будет определен новый премьер-министр страны.

Это первые очередные выборы в парламент за последние девять лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными. В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.

Армения Сильная Армения ГК "Ташир" Самвел Карапетян
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Карапетян заявляет о массовых задержаниях сторонников партии "Сильная Армения"

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