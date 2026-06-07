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Пашинян заявил, что Армения не может быть лишена статуса члена в ЕАЭС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Армения не может быть лишена статуса члена в ЕАЭС, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Армению не могут лишить статуса члена в ЕАЭС. Все решения там принимаются консенсусом. Армения имеет право вето, как и все другие страны", - сказал Пашинян журналистам после голосования на парламентских выборах в воскресенье.

Он отметил, что референдум по выбору между членством в ЕАЭС и ЕС "состоится тогда, когда будет предмет референдума".

"Для этого Армения официально должна обратиться по вопросу членства в ЕС или должна иметь статус кандидата. На данный момент ни того, ни другого нет. Объективно мы знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы, и спокойно продолжим путь реформ", - сказал Пашинян.

"Я не могу решить перспективу Армении - ЕС или ЕАЭС. Моя задача, чтобы народ Армении имел выбор, и он голосованием решит, по какому пути мы идем", - добавил он.

Пашинян также заявил, что "коллеги в ЕАЭС немного тактически неправильно подходят к вопросу".

"Вместо того, чтобы повысить привлекательность ЕАЭС в нашей стране, все делают наоборот. Ведь потом люди будут решать, а не я", - сказал он.

Пашинян заявил, что проблема с запретом на ввоз в РФ некоторых армянских товаров была и ранее.

"Вы говорите санкции, но подобные проблемы постоянно бывают. Другое дело, что сейчас они освещаются, исходя из интересов некоторых кругов в Армении. Есть рабочие вопросы, которые бывают между всеми странами ЕАЭС. Каждый раз на заседаниях ЕАЭС мы обсуждаем десятки вопросов, которые касаются фитосанитарии, стандартов, экспорта, происхождения товаров", - заявил премьер Армении.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.

Армения ЕАЭС Никол Пашинян Россельхознадзор
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