Трамп сказал, что США в случае сделки с Ираном не планируют сразу вернуть ему замороженные активы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - США в случае заключения соглашения с Ираном не будут готовы сразу вернуть ему замороженные активы, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Этот вопрос будет актуальным на более позднем этапе (...). Если иранцы будут хорошо себя вести, если они будут хорошо выполнять свои обязанности, то тогда мы начнем говорить (о судьбе активов - ИФ)", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью NBC News.

Трамп в очередной раз заявил, что США и Иран "очень близки" к заключению соглашения об урегулировании конфликта.