Трамп заявил, что при любом развитии событий в Иране сможет уничтожить его уран

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - США при любом итоге переговоров с Тегераном смогут ликвидировать иранские запасы высокообогащенного урана, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если мы заключим сделку, станем по-дружески общаться, то мы решим проблему совместно, используя американское оборудование. Мы извлечем уран из-под завалов и уничтожим его - либо прямо на месте, либо сначала перевезем его куда-нибудь", - сказал он в интервью NBC News, опубликованном в воскресенье.

По словам Трампа, если переговоры не дадут результатов, то США будут готовы наносить удары по иранским вооруженным силам до того момента, когда Тегеран уже не сможет защищать районы, где находится обогащенный уран. "Мы дождемся этого момента, и потом мы сами пойдем туда и займемся ураном", - пояснил президент.

"При обоих вариантах у нас будет полная безопасность", - заверил он.

В прошлом году американские военные нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам. С тех пор, как считается, запасы высокообогащенного урана заблокированы под завалами в подземных хранилищах.