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Израиль нанес удары по южным пригородам Бейрута

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки "Хезболла" нанесли удары по южным пригородам Бейрута, сообщает агентство EFE.

В правительстве Израиля объяснили, что эти удары стали ответом на обстрелы израильской территории бойцами "Хезболлы".

EFE отмечает, что это первый обстрел пригородов ливанской столицы с момента согласования ранее на этой неделе режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Районы к югу от Бейрута считаются главным оплотом "Хезболлы".

В "Хезболле", как сообщалось, заявляли, что не согласны с достигнутыми властями двух стран договоренностями о приостановке боев.

В нынешнем ливанском конфликте Израилю противостоит именно "Хезболла". Ливанская армия в боях участия не принимает.

Израиль Ливан Бейрут Хезболла
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