Лейбористы потеряли на муниципальных выборах в Великобритании более 1,5 тыс. мест

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Лейбористская партия Великобритании лишилась свыше 1,5 тыс. мест на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии, сообщает в воскресенье телеканал Sky News.

Лейбористы потеряли контроль над 40 муниципальными советами Англии, партии удалось сохранить там чуть больше 1 тыс. мест. Кроме того, они впервые за всю историю лишились большинства в парламенте Уэльса.

Консервативная партия тоже столкнулась с неудачей: она потеряла более 500 мест в муниципальных советах Англии. Теперь партию в них представляет 801 человек.

Зато правая партия Найджела Фаража "Реформировать Соединенное Королевство" получила почти 1,5 тыс. мест в муниципальных советах Англии и, таким образом, взяла под контроль 14 советов. Это стало крупным успехом для Фаража.

Неудача лейбористов стала понятной еще в пятницу после подсчета части голосов. Несмотря на это, премьер Кир Стармер заявил, что не уйдет в отставку. Однако британские СМИ полагают, что уже на следующей неделе некоторые соратники Стармера могут попросить его покинуть пост.

Англия Уэльс Великобритания Лейбористская партия Кир Стармер
