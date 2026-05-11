Иранское предложение подразумевало компенсации от США и суверенитет Тегерана над Ормузом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций исламской республике, передает Press TV.

"План Ирана настаивает на необходимости выплаты США военных репараций (Ирану - ИФ) и подтверждает суверенитет Ирана над Ормузским проливом. Иран подчеркивает необходимость снятия санкций и освобождения изъятых активов и имущества страны", - информирует телеканал.

Также, согласно публикации, предложение Ирана, представленное в ответ на план США, касается "фундаментальных прав иранского народа".

"Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа", - поясняет Press TV.

Между тем ранее западные СМИ несколько иначе подавали суть иранского предложения по урегулированию.

Так, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Иран в "многостраничном ответе" на американское предложение предлагает завершение боевых действий и постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства по мере снятия американской блокады иранских судов и портов, при этом "ядерные вопросы" Тегеран предлагает обсуждать в "последующие 30 дней".

"Последний ответ не удовлетворяет требования США, касающиеся обязательств относительно судьбы иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана", - подчеркивает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

"Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Как сообщалось, в воскресенье Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США.

По данным агентства ИРНА, в иранском документе говорится, что "нынешняя фаза переговоров нацелена исключительно на прекращение боевых действий в регионе".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Иран предлагает пока обсуждать с США именно завершение военных действий, прекращение иранской блокировки Ормузского пролива и американской морской блокады Ирана. При этом некоторые принципиально важные темы, например, иранскую ядерную программу, предлагается обсудить на более поздних этапах.