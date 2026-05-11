Поиск

Иранское предложение подразумевало компенсации от США и суверенитет Тегерана над Ормузом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций исламской республике, передает Press TV.

"План Ирана настаивает на необходимости выплаты США военных репараций (Ирану - ИФ) и подтверждает суверенитет Ирана над Ормузским проливом. Иран подчеркивает необходимость снятия санкций и освобождения изъятых активов и имущества страны", - информирует телеканал.

Также, согласно публикации, предложение Ирана, представленное в ответ на план США, касается "фундаментальных прав иранского народа".

"Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа", - поясняет Press TV.

Между тем ранее западные СМИ несколько иначе подавали суть иранского предложения по урегулированию.

Так, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Иран в "многостраничном ответе" на американское предложение предлагает завершение боевых действий и постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства по мере снятия американской блокады иранских судов и портов, при этом "ядерные вопросы" Тегеран предлагает обсуждать в "последующие 30 дней".

"Последний ответ не удовлетворяет требования США, касающиеся обязательств относительно судьбы иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана", - подчеркивает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

"Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Как сообщалось, в воскресенье Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США.

По данным агентства ИРНА, в иранском документе говорится, что "нынешняя фаза переговоров нацелена исключительно на прекращение боевых действий в регионе".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Иран предлагает пока обсуждать с США именно завершение военных действий, прекращение иранской блокировки Ормузского пролива и американской морской блокады Ирана. При этом некоторые принципиально важные темы, например, иранскую ядерную программу, предлагается обсудить на более поздних этапах.

Иран США Тегеран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранское предложение подразумевало компенсации от США и суверенитет Тегерана над Ормузом

Трамп назвал неприемлемым иранское предложение об урегулировании

Лейбористы потеряли на муниципальных выборах в Великобритании более 1,5 тыс. мест

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Власти Испании проводят эвакуацию с лайнера MV Hondius

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам ответа на предложения США

Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

 Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов