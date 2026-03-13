Президент США заявил, что Вашингтону не нужна помощь Украины для защиты от дронов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не требуется помощь Киева для защиты от беспилотников в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

"Нет, нам не нужна их помощь с защитой от дронов", - сказал Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос о том, помогает ли Украина США подобным образом.

"Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, собственно говоря, лучшие беспилотники в мире", - заявил американский президент.