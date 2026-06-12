Россиян призвали осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угроз задержания по запросам США

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ выпустил предупреждение для российских граждан, выезжающих в Таиланд, в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США.

"МИД России вновь вынужден призвать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

"К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами. Начало подобной порочной практике было положено в 2008 году арестом по запросу США предпринимателя Виктора Бута, который был передан под американскую юрисдикцию и более десяти лет провел в тюрьме", - напоминают в МИД.

При этом, как подчеркивается в сообщении, "США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью "отлова" наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам". "Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения к признанию вины", - отмечают на Смоленской площади.

"Маховик карательного правосудия Вашингтона особенно интенсивно набирает обороты после начала специальной военной операции. На фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев", - предупреждает МИД РФ.

"В сложившихся обстоятельствах настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, а также избегать пересадок в местных аэропортах", - говорится в сообщении.

При поездках за рубеж необходимо иметь под рукой координаты и контактные данные загранпредставительств МИД России. Российские дипломатические и консульские работники продолжат, как и прежде, в меру своих возможностей оказывать помощь в защите прав попавших в беду соотечественников, проинформировали в МИД РФ.