Лукашенко уверен, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут прекращены в 2026 г.

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что военные действия на Украине и Ближнем Востоке будут завершены до конца текущего года.

"Можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и на Ближнем Востоке - как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить", - сказал Лукашенко в пятницу в интервью телеканалу Al Arabiya. Фрагмент приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну, и она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между США и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что эта война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей США. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны", - заявил Лукашенко.

"Я знаю позицию президента США, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, потому что другого выхода нет. Другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь (на Украине - ИФ) более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции США", - сказал президент Белоруссии.

"В этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены", - подытожил Лукашенко.