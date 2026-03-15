Десантный корабль ВМС США "Триполи" приблизился к Малаккскому проливу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американский универсальный авианесущий десантный корабль (УДК) USS Tripoli, направленный Пентагоном вместе с двумя другими десантными кораблями на Ближний Восток, идет по Южно-Китайскому морю в направлении Малаккского пролива, сообщил китайский аналитический центр SCSPI.

Ожидается, что при нынешней скорости он прибудет в регион Ближнего Востока уже через 10 дней.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования ВС США (CENTCOM) о переброске на Ближний Восток амфибийно-десантной группы в составе УДК USS Tripoli и десантно-вертолетных кораблей-доков USS San Diego и USS New Orleans. На них размещается 31-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,2 тыс. военнослужащих, а также 20 истребителей F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и ударные и транспортные вертолеты.

Десантная корабельная группа и 31-й экспедиционный батальон морской пехоты постоянно базируется в Японии и предназначены для действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как отмечала WSJ, развертывание группы не означает, что американские морпехи будут обязательно задействованы в наземной операции против Ирана, но будут доступны командованию в случае необходимости.